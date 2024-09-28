Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenilemelerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Elbistan’da çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de Elmalı – Körücek – Kalaycık – Kışla Grup Yolu oldu. Bölgedeki birçok mahallenin ulaşımda aktif olarak kullandığı 28 kilometrelik grup yolunda deforme olan kısımlar Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce sıcak asfaltla tamir ediliyor. Gerçekleştirilen tadilatlarla ulaşım standardı iyileştirilecek arterle bölge halkına daha konforlu seyahat imkânı sunulacak. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehrin kuzey ilçelerinden Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta ulaşım ağının güçlendirilmesi için çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Kaynak : PHA