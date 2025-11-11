Kopya Düzeneğiyle Sınava Girdi

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım 2025 tarihinde yapılan E-Sınavda kopya düzeneği kullanıldığı yönünde bilgi aldı.

Sınav esnasında teknik cihazlarla yapılan tespitler sonucunda bir kursiyerin kulak içi ses kayıt cihazı ve bağlantılı iletişim düzeneğiyle sınava girdiği belirlendi. Şüpheli, sınav salonunda suçüstü yakalandı.

Düzeneği Sağlayan Kişi de Yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 Kasım 2025 tarihinde düzenekleri temin eden ve sınav öncesinde yerleştiren ikinci şüpheliyi tespit etti.

Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 6 adet kulak içi ses kayıt cihazı, 3 cep telefonu, 8 pil ele geçirildi.

6114 Sayılı Kanun'a Göre İşlem Başlatıldı

Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu kapsamında 'Sınavlarda Kopya Çekilmesi Suçu'ndan adli işlem başlatıldı.

KOM ekiplerinin, sınav güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve teknik takip çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

