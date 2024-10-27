6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 3 bin 135 konutun kurası çekilerek anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Önsen TOKİ Konutları’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törende; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kurum yetkilileri ve vatandaşlar da yer aldı.

“Vatandaşlarımıza Yeni Konutları Hayırlı Olsun”

Kura çekilişi ve anahtar teslim törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ 6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerimizi yeniden ihya ve imar etmek için durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Biz sadece depremin yıktıklarını yerine koymakla kalmıyoruz. Şehirlerimizi konutları ve iş yerleri yanında caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. İnsanlarımızı içinde güvenle ve huzurla oturacakları evler ve şehirler yanında kendilerini esenlik içinde hissedecekleri bir geleceğe de kavuşturmanın peşindeyiz. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır” diye konuştu.

“11 İlimizi Dünyanın En Büyük Şantiye Sahasına Dönüştürdük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği, kıyameti, kimine göre endişeyi, felaketi, acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Ama yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. Depremin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutumuzun yapımına başladık. Böylece 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede ve 4 bin 333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bugünki kura töreniyle anahtarlarını alacak depremzede kardeşlerimiz, ailelerimiz ve evlatlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından kurada ismi çıkan hak sahiplerine anahtarları şehir protokolü tarafından teslim edildi.

Kaynak : PHA