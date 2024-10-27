Adıyaman'da yaşanan trafik sorunları, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilerken, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, konuyla ilgili çözüm çağrısında bulundu. Asnuk, özellikle yeni yapılan kavşaklar ve yolların trafiğe katkı sağlamadığını, aksine durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

“Adıyaman’da Trafik Cehennemi: Hindistan Trafiği Bile Daha İyi”

Trafik sorunlarının her geçen gün arttığını ifade eden Asnuk, “Adıyaman’da trafik bir çileye dönmüş durumda. Özellikle belli saatlerde trafik adeta cehennemi andırıyor. Hindistan’ın trafiği bile Adıyaman’ınkinden iyi; en azından orada akış sağlanabiliyor,” şeklinde konuştu. Şehirde hastaneye gitmek gibi basit bir işlemin bile trafik nedeniyle büyük bir sorun haline geldiğini belirten Asnuk, “Üst geçitlerin ve yeni yapılan kavşakların trafiğe katkısı neredeyse yok,” dedi.

Kavşak ve Yolların Yetersizliğine Eleştiri: “Mühendis Olmaya Gerek Yok”

Asnuk, yapılan kavşak projelerinin trafiği rahatlatmak yerine daha karmaşık bir hale getirdiğini savunarak, şehrin kilit noktalarında planlamaların yetersiz olduğuna dikkat çekti. Özellikle marangozlar sitesine ulaşımı sağlayacak doğrudan bir U dönüş yolu açılmamasını eleştiren Asnuk, “Bu kadar büyük bir kavşakta doğrudan bir U dönüş yolu açılmamış, marangozlar sitesine gelenlere doğrudan çıkış için yol verilebilirdi. Yan yollar daracık ve sadece iki şerit. Bunu görmek için mühendis olmaya gerek yok,” ifadelerini kullandı.

“Trafik Görevlileri Protokol Yolu Açmakla Meşgul”

Şehirde trafik görevlilerinin görev tanımına da değinen Asnuk, trafiğin kendi haline bırakıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yetkililer trafiğe mi çıkmıyor yoksa yollar onlara özel açılıyor da bu durumu fark etmiyorlar mı bilmiyorum. Aylardır bu sorun çözülemiyor. Trafik görevlileri, gelen protokole yol açmakla ya da fırsat buldukça ceza kesmekle meşguller.”

Yol Çalışmalarındaki Plansızlık Eleştirisi: “Aynı Yol Aylarca Kazılıp Asfaltlanıyor”

Belediyenin yol çalışmalarındaki yetersizlikleri de eleştiren Asnuk, sürekli kazılan ve yeniden yapılan yolların Adıyaman halkının kaynaklarını heba ettiğini savundu. “Aynı yolu iki-üç ay içinde defalarca kazıyıp asfaltlıyorlar, sonra yamalıyorlar. Kurumların birbirinden haberi yok mu?” diyerek tepki gösteren Asnuk, bu plansız harcamaların önlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Adıyaman’ın Planlı Bir Çalışmaya İhtiyacı Var”

Asnuk, Adıyaman’ın gelecekte daha yaşanabilir bir şehir olması adına yerel yönetimlerin planlı bir şekilde çalışması gerektiğini belirtti. Şehrin gelişiminin deneme-yanılma yöntemleriyle değil, kapsamlı bir plan çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Asnuk, “Adıyaman birkaç yıl sonra çok güzel olacak ama keşke bu deneme yanılma yolu ile değil, bir plan program çerçevesinde olsa. Enerjimizi ve kaynaklarımızı bu kadar kötü ve plansız kullanmasak. Çok şey mi istiyoruz?” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA