Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) 2026-2027 eğitim dönemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları için kayıt sürecinde sona gelindi.

29 Ağustos'ta başlayan başvurularda şu ana kadar 170 öğrenci kayıt yaptırırken, öğrenciler önümüzdeki hafta pazartesi günü ders başı yapacak. Adıyaman Belediyesi tarafından gençlerin üniversiteye hazırlık sürecine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. AKEM bünyesinde bulunan 6 derslikte toplam 264 kişilik, 4 etüt salonunda ise 159 kişilik kapasite bulunuyor. Öğrenciler uzman eğitimciler eşliğinde YKS'ye hazırlanırken derslerin yanı sıra etüt salonlarından da ücretsiz olarak yararlanabilecek. Öğrencilerin daha güvenli ve düzenli bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla merkeze turnike sistemi de kuruldu. Sistem sayesinde giriş ve çıkışların kontrollü şekilde yapılması sağlanacak.

AKEM'de geçen yıl da YKS hazırlık kursuna katılan Berfin Yapıcı, 'Merkezde kendilerine sunulan imkânlardan memnun olduğunu belirterek AKEM'in ortamı çok güzel, öğretmenlerimiz de bize çok yardımcı oluyor. Bir yıldır buradan çok faydalanıyorum. Bize bu ortamı sağladığı için Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

YKS ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) AKEM'de hazırlanan Mehmet Yunus Aslangöz ise merkezin kendileri için önemli bir çalışma ortamı sunduğunu ifade ederek, 'Burası disiplinli ve güzel bir çalışma ortamına sahip. Öğretmenlerimiz de çok ilgili. Güvenliğimiz için turnikelerin kurulması çok iyi oldu. Bu imkânları sunduğu için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.