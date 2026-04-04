6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve ihya süreci kapsamında modern şehircilik anlayışıyla şekillenen Kahramanmaraş'ta, şehir merkezindeki kentsel tasarım projeleri hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yapımı süren kentsel tasarım alanlarını yerinde inceleyerek, projelerin hem teknik hem de sosyal boyutları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Saha incelemelerine Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin temsilcileri de eşlik ederken, Başkan Görgel'in ziyaretinde özellikle konut alanları, ticari yapılar ve sosyal donatıların şehir yaşamına entegrasyonu detaylı olarak değerlendirildi.

'Bütüncül Şehircilik Anlayışını Hayata Geçiriyoruz'

Başkan Görgel, saha ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden inşa sürecini sadece bir toparlanma çalışması olarak görmediklerini belirterek, 'Şehrimizi yeniden inşa ederken modern şehircilik anlayışını ön planda tutuyoruz. Şehir merkezimizde hayata geçirdiğimiz kentsel tasarım projelerinin her aşamasını titizlikle takip ediyor, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern yaşam alanlarına kavuşmasını en öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz' dedi.

Başkan Görgel, projelerin sadece konutlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, iş yerleri, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlarla bütünleşik bir yapı inşa ettiklerini ifade etti. 'Yaşamın yeniden canlandığı, sosyal hayatın güçlendiği, estetik ve fonksiyonelliğin bir arada olduğu yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. 'Yeni Kahramanmaraş'ın inşasını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte sahada yürütülen tüm çalışmaları yerinde inceleyerek süreci birebir takip ediyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan bir yaklaşımla, şehrimizi daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir geleceğe taşıma kararlılığındayız' ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalar kapsamında, deprem sonrası hasar gören alanların modern bir şehircilik anlayışıyla yeniden tasarlandığı, konut, ticari alan ve sosyal donatıların bir arada planlandığı görülüyor. Başkan Görgel, şehrin yeniden yapılandırılmasında emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür ederek, projelerin hızla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

Bu kapsamlı kentsel tasarım projeleriyle, Kahramanmaraş'ın hem fiziksel hem de sosyal anlamda güçlendirilmesi hedefleniyor. Şehir merkezi, modern estetik ve fonksiyonellik açısından örnek bir dönüşüm yaşarken, yeni yaşam alanlarıyla hemşehrilere güvenli ve konforlu bir şehir ortamı sunmayı amaçlıyor.

