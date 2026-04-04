Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Gençler kategorisi Türkiye Şampiyonası çeyrek final maçları öncesinde hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

15-17 Nisan tarihleri arasında Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan çeyrek final müsabakalarında, Şanlıurfa ekibi kendi evinde mücadele edecek. Geçtiğimiz yıl Türkiye finallerine katılan ve bu sezon voleybol branşında il birincisi olarak büyük bir başarı elde eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, bu yıl da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Çeyrek final grubunda Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerinin şampiyonlarıyla karşılaşacak olan Şanlıurfa ekibi, hazırlıklarını antrenör Bekir Behsat Uludağ yönetiminde sürdürüyor. Uludağ, genç oyuncularla birlikte yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını ifade ederek, 'Her gün antrenman yapıyoruz. Hedefimiz bu yıl Türkiye finallerinde iyi bir derece elde etmek. Takımımızın durumu oldukça iyi ve gençlerimiz oldukça motive. Ayrıca iki sporcumuzu Türkiye finallerinin altyapı kampına göndermek için hazırlıyoruz. Karşılaşmalar 15 Nisan'da Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde oynanacak. İnşallah başarılı bir sonuçla sahadan ayrılırız. Tüm taraftarlarımızı gençlerimizi desteklemeye 11 Nisan Spor Salonu'na bekliyoruz' dedi.

Sporcular ise yoğun antrenman dönemlerinin ardından maçlara hazır olduklarını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a verdikleri destek için teşekkürlerini iletti. Takımın motivasyonu yüksek ve tüm genç oyuncular, hem şehirlerini hem de kulüplerini en iyi şekilde temsil etmek için hazır olduklarını vurguladı.

Bu sezonki hedefleri, sadece çeyrek finali geçmek değil, aynı zamanda Türkiye finallerinde başarılı bir performans sergileyerek Şanlıurfa'ya yeni bir başarı daha kazandırmak olan genç voleybolcular, taraftar desteğini arkasına alarak sahada ter dökecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Erkekler Voleybol Takımı'nın çeyrek final karşılaşmaları, voleybolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor. Spor camiası ve şehir halkı, genç yeteneklerin performansını yerinde görmek için 11 Nisan Spor Salonu'nda olacak.

