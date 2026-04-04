Kahramanmaraş büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş'a verilen İstiklal Madalyası'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Görgel, mesajında şehrin Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık mücadelesine ve bu büyük ödülün anlamına dikkat çekti.

Başkan Görgel, mesajında, '12 Şubat 1920'de elde edilen şanlı zaferin ardından, bu büyük mücadelenin nişanesi olarak şehrimize topluca tevcih edilen İstiklal Madalyası; aziz ecdadın bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığın, sarsılmaz iradesinin ve birlik ruhunun en güçlü sembollerinden biridir. Kahramanmaraş'ımızın İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 101. yıl dönümü kutlu olsun. Bu gurur hepimizin, bu onur tüm milletimizindir' ifadelerini kullandı.

Anadolu'ya İlham Veren Direnişin Adı: Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele'deki rolüne de değinen Başkan Görgel, 'Kahramanmaraş, kurtuluş mücadelesinin en çetin günlerinde sergilediği eşsiz direnişle yalnızca kendi kaderini tayin etmekle kalmamış; Anadolu'nun dört bir yanında bağımsızlık ateşinin harlanmasına öncülük etmiş, tüm mazlum milletlere umut olan bir direnişin adı olmuştur. Sütçü İmam'ın yaktığı ilk kıvılcımla başlayan bu kutlu mücadele, kadınından gencine, yaşlısından çocuğuna kadar topyekun bir millet iradesine dönüşmüş; iman, cesaret ve vatan sevgisiyle yazılan bir kahramanlık destanı olarak tarihe altın harflerle kazınmıştır' dedi.

Başkan Görgel, İstiklal Madalyası'nın sadece bir ödül olmadığını, aynı zamanda milletin onurunun, direncinin ve kararlılığının ebedi bir tescili olduğunu belirterek, 'Bu madalya; esareti reddeden bir milletin onurunun, direncinin ve kararlılığının ebedi bir tescilidir' ifadelerini kullandı.

Geleceğe Taşınacak Kutlu Miras

Mesajında gelecek nesillere de seslenen Başkan Görgel, 'Bugün bizlere düşen en büyük görev; ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirasa sahip çıkmak, onların bizlere emanet ettiği vatanı aynı inanç, azim ve sorumluluk bilinciyle geleceğe taşımaktır. Kahramanmaraş'ımızı her alanda daha güçlü, daha dirençli ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek; geçmişin şanlı mirasını geleceğin vizyonuyla buluşturmak en temel hedefimizdir. Bu doğrultuda, birlik ve beraberlik içinde, şehrimizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Başkan Görgel, mesajını şehitler ve gazilere olan minnet ve dualarıyla sonlandırarak, 'Bu anlamlı yıl dönümünde; başta milli mücadelemizin kahraman neferleri olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Kahramanmaraş'ımızın İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 101. yıl dönümü kutlu olsun. Bu gurur hepimizin, bu onur tüm milletimizindir' sözleriyle tamamladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

