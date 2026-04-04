Türk Sağlık‑Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karakuş, mesajında, hukukun üstünlüğünü savunan, adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan ve hak ile özgürlüklerin yılmaz savunucusu olan tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Mesajında, avukatların toplumun huzur ve güvenliğinin teminatı olan adalet sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Karakuş, 'Avukatlarımız; zor ve meşakkatli şartlar altında dahi hukukun yanında durmaya, adaletin gerçekleşmesi için özveriyle çalışmaya devam etmektedirler' ifadelerine yer verdi.

Karakuş ayrıca, adaletin sağlanması adına büyük bir özveriyle görev yapan hukuk mensuplarının çalışmalarında başarılar diledi.

Mesajında, Türk Sağlık‑Sen ailesi içerisinde görev yapan avukatlara özel olarak teşekkür eden Karakuş, görevleri sırasında gösterdikleri gayret ve katkılardan dolayı kendilerine şükranlarını iletti.

Karakuş, söz konusu mesajında ayrıca ebediyete intikal etmiş avukatları rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE