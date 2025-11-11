Uzun Süreli Takip Sonrası Operasyon
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Araştırma Ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İ.H.S.'yi takibe aldı.
Yapılan titiz saha çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.
Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Yakalanan İ.H.S., gözaltına alınarak Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
