Meslektaşları ve Vatandaşlar Törende Buluştu
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Talip Mermer için düzenlenen cenaze törenine;
Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan, Belediye Başkan Vekili Hacı Ali Ormankıran, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Güray Aksüt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun, İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Yücel, meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ören Köyü'nde Defnedildi
Mustafa Baba Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Talip Mermer'in cenazesi, dualar eşliğinde Ören Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Törende duygusal anlar yaşanırken, mesai arkadaşları ve sevenleri Mermer'i gözyaşlarıyla uğurladı.
Emniyet Teşkilatından Taziye Mesajı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
'Besni İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görev yapan mesai arkadaşımız Polis Memuru Talip Mermer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.'
Kaynak : PERRE