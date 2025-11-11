Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangının çevreye sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı.

Soğutma Çalışmaları Yapıldı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : PERRE