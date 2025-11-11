Yağmur Kayganlaştırdı, 9 Araç Birbirine Çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Sümbüllü yolu inişinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, biri servis aracı olmak üzere toplam 9 araç birbirine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle bazı araçlarda maddi hasar meydana gelirken, trafik her iki yönde durma noktasına geldi.

Ekipler Trafiği Yeniden Açtı

Kazanın ardından bölgeye trafik polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak araçları yoldan kaldırmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, sürücülere yağışlı havalarda hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak : PERRE