İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı kapsamlı iddianamede 400'ü aşkın şüpheli yer alıyor. Aynı soruşturma kapsamında aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu çok sayıda belediye başkanı ve kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sanıkların ilk duruşması 27 Ocak 2026'da Silivri'de yapılacak.

Tahliye Kararı: Ahmet Özer Serbest Bırakıldı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması dosyasında tutuklu yargılanan Ahmet Özer'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Özer, Esenyurt Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Savcılık, Özer hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Tahliye kararının ardından Özer'in, önümüzdeki süreçte yapılacak duruşmalara tutuksuz sanık olarak katılacağı öğrenildi. Soruşturma sürecinde Özer, daha önce 'Kent Uzlaşısı' dosyasında da kısa süreli tutukluluk yaşamış, ancak bu dosyadan Temmuz 2024'te tahliye edilmişti.



'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Soruşturması: 400'ü Aşkın Şüpheli

Soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianame, son yılların en kapsamlı kamu dosyalarından biri olarak dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ı 'örgüt kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla bir numaralı sanık olarak gösterdi.

İddianamede Aktaş'ın yanı sıra belediye başkanları, iş insanları, kamu görevlileri ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 402 şüpheli yer aldı. Savcılık, 105 sanığın tutuklu olduğunu, 170'inin adli kontrol altında bulunduğunu, 7 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ağır Suçlamalar: Yolsuzluk, Rüşvet, Sahtecilik, Aklama

İddianamede şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme,

İhaleye fesat karıştırma (42 farklı fiil),

Edimin ifasına fesat karıştırma (4 fiil),

Resmî ve özel belgede sahtecilik (26 fiil),

Rüşvet alma ve verme (10 fiil),

Kamu kurumlarını zarara uğratma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve

Gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçları bulunuyor.

Başsavcılık, örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş için 187 yıldan 450 yıla kadar, diğer sanıklar için ise değişen oranlarda hapis cezaları talep etti.

Belediye Başkanlarına Yönelik Suçlamalar

İddianamede çok sayıda belediye başkanına da yer verildi.

Savcılık, şu isimler için ayrı suç isnatlarında bulundu:

Beşiktaş Belediye Başkanı R. A.: 415 yıla kadar,

Avcılar Belediye Başkanı U. C. Ç.: 18 yıla kadar,

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Z. K.,

Adıyaman Belediye Başkanı A. T.,

Seyhan Belediye Başkanı O. T.,

Ceyhan Belediye Başkanı K. A.: 12 yıla kadar.

Bu isimler arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, dosyada 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılanacak.

Tutdere'nin de aralarında bulunduğu sanıkların tamamı, 27 Ocak 2026 tarihinde Silivri Cezaevi Kampüsü'nde kurulacak mahkemede hâkim karşısına çıkacak.



İBB İddianamesi ve İmamoğlu Hakkındaki Suçlamalar

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de yeni bir dosya haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB'ye yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasının tamamlandığını duyurdu. 402 sanıklı iddianamede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'örgüt lideri' olarak yer aldı.

İddianamede İmamoğlu hakkında:

Suç örgütü kurmak ve yönetmek,

Rüşvet (12 kez),

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez),

Kamu kurumlarını dolandırmak (6 kez),

İhaleye fesat karıştırmak (7 kez),

Kamu malına zarar vermek,

Kişisel verileri hukuka aykırı işlemek ve çevrenin kasten kirletilmesi gibi 142 farklı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.



CHP Hakkında Yargıtay'a 'Kapatma İhbarı' Bildirimi

İddianameyle birlikte kamuoyunda en çok yankı uyandıran başlıklardan biri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında yapılan bildirim oldu. Başsavcılık, İBB dosyasında yer alan tespitler doğrultusunda CHP'nin suç gelirleriyle finansman sağladığı, seçim kampanyalarında bu kaynakları kullandığı yönündeki iddiaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Savcılıktan yapılan açıklamada, bunun 'kapatma davası açılması talebi değil, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bildirim yükümlülüğü' olduğu vurgulandı.

Sosyal Medya Hesaplarına Finansman İddiası

İddianamede yer alan MASAK raporu, sosyal medya üzerinden yürütülen finans akışlarına da ışık tuttu. Rapora göre, firari şüpheli Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un talimatıyla ortağı olduğu Karpuz Medya üzerinden çeşitli sosyal medya hesaplarına toplam 13 milyon 237 bin 500 TL ödeme yaptı. Bu ödemelerin, örgüt lehine manipülatif içerik paylaşımı amacıyla yapıldığı iddia edildi. Raporda adı geçen hesaplar arasında Pusholder, BPT Haber, Ajans Muhbir (Serkan Kafkas), Aykırı (Batuhan Çolak), Fikirkolik, Darkweb Haber, Dağ Yeni Medya ve Sinan Özüdoğru gibi platformlar yer aldı.

Silivri'de Başlayacak Dava, Türkiye'nin En Geniş Siyasi Yargılamalarından Biri Olacak

27 Ocak 2026'da başlayacak duruşmalar, Türkiye siyasetinde son yılların en geniş katılımlı yargılamalarından biri olacak. Dosyada toplam 105 tutuklu, 297 tutuksuz sanık, binlerce sayfa belge ve çok sayıda kamu kurumuna ait delil bulunuyor. Yargılamanın Silivri'de yapılacak olması, davanın 'güvenlik ve kapasite gerekçesiyle özel bir duruşma düzeni' içinde yürütüleceğini gösteriyor.

Tahliye, Yargılama ve Siyasetin Gündemi

Ahmet Özer'in tahliyesiyle birlikte, gözler şimdi 27 Ocak 2026'da başlayacak yargılamaya çevrildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere dâhil birçok ismin sanık sıfatıyla yer aldığı bu dava, yalnızca yerel yönetimlerin mali denetimi açısından değil, siyasetin geleceği açısından da belirleyici olacak. Süreç boyunca hem hukuk hem de siyaset cephesinde yoğun tartışmaların yaşanması bekleniyor. Savcılığın 'devam eden ek iddianameler' açıklaması ise bu dosyanın yalnızca bir başlangıç olduğu yorumlarını güçlendirdi.

