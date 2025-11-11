'Vatandaşlarımızın yoğun teveccühüyle karşılaşıyoruz'

Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, parti çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, Kaleönü'nde kurulan standın hem tanıtım hem de üye kayıt merkezi olarak hizmet verdiğini söyledi.

'Evet, standımız 3-4 gündür açık. Vatandaşlarımızın yoğun teveccühüyle karşılaşıyoruz. Hem üye olmaya hem de muhabbet etmeye gelen vatandaşlarımızı standımızda ağırlıyoruz. Adıyamanlı hemşerilerimizin ilgisi bize güç veriyor.'

Alsan, önümüzdeki günlerde Adıyaman Üniversitesi ve Aryon AVM önünde de stant açacaklarını belirterek, üye kayıt çalışmalarının 13 Aralık'a kadar dönüşümlü olarak süreceğini kaydetti.

'Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu Adıyaman'a geliyor'

İl Başkanı Alsan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun 13 Aralık Cumartesi günü Adıyaman'da düzenlenecek halk buluşmasına katılacağını belirtti.

'Allah nasip ederse, 13 Aralık Cumartesi günü Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu'nun da katılımıyla Adıyaman'da bir halk buluşması gerçekleştireceğiz. İlk durağımız Adıyaman Kaleönü oldu, ancak çalışmalarımız 13 Aralık'a kadar sürecek. Her geçen gün partimize yeni üyeler katılıyor. Hep birlikte büyüyoruz, daha güçlü yarınlara birlikte yürüyoruz.'

'Doğru, dürüst, ilkeli siyaset arayanlar Anahtar Parti'de buluşuyor'

Parti standında vatandaşlarla kurdukları samimi iletişimin, halkın değişim talebini açıkça gösterdiğini belirten Alsan, siyasette yeni bir alternatif olarak Anahtar Parti'nin yükselişte olduğunu söyledi.

'Standımızda karşılaştığımız bir durum var: insanlar artık bir alternatif arıyor. Siyasi arenada doğru, dürüst, ilkeli siyaset yapan bir genel başkan görünce bırakmak istemiyor. Bu teveccühü yaşıyoruz. Çayımız da muhabbetimiz de hazır. Bütün vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz.'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı, kent genelinde halkla temaslarını artırarak üye kayıt kampanyasını sürdürecek. İl Başkanı Alsan, 'Daha güçlü yarınlar için hep birlikte çalışıyoruz, Adıyaman'da yeni bir siyasi sayfa açılıyor' sözleriyle çağrısını yineledi.

Kaynak : PERRE