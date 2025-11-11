'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan'

Adıyaman merkez Ağaçkonak Köyü mevkiinde düzenlenen etkinlikte, 'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' mottosuyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Dr. Osman Varol, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yeşil Vatan Seferberliği çerçevesinde Adıyaman genelinde aynı anda gerçekleştirilen etkinliklerde, 8 farklı bölgede toplam 10 bin 500 fidan, geleceğe nefes olması için toprakla buluşturuldu.

'Her Fidan Bir Umudun Sembolü'

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, etkinlikte yaptığı konuşmada fidan dikiminin yalnızca bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurguladı.

'Her dikilen fidan, çocuklarımız için daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin teminatı olacaktır.

Yeşilin gücüne inanıyor, doğayı korumayı bir vatan borcu olarak görüyoruz.

Bugün burada diktiğimiz her fidan, temiz bir havanın, serin bir gölgenin, umut dolu bir yarının habercisidir.'

Vali Varol, geleceğimizin teminatı olan gençlerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirerek, doğayı koruma bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkat çekti.

'Toprakla Buluşan Her Fidan Geleceğe Nefes'

Program kapsamında vatandaşlar, öğrenciler ve gönüllüler, fidanları toprakla buluşturduktan sonra sulama işlemlerine de katıldı.

Katılımcılar, 'Toprakla buluşan her fidan geleceğe nefes, insanlığa umut olacak' mesajıyla etkinliği tamamladı.

Adıyaman'da gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri, doğa sevgisini, çevre bilincini ve 'Yeşil Vatan' idealini güçlendiren önemli bir farkındalık hareketi olarak kayıtlara geçti.

Diktiği her fidanla geleceğe nefes olan Adıyamanlılar, daha yeşil bir Türkiye hedefiyle toprağa bir kez daha umut ekti.

