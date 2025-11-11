Refüj ve Kavşaklarda Yeşil Doku Yenileniyor

Adıyaman Belediyesi ekipleri, kent estetiğini korumak ve yeşil alanların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla refüj, kavşak ve park alanlarında kapsamlı bakım çalışmaları yürütüyor.

Yapılan kış budamalarıyla birlikte, deforme olmuş demir korkuluklar yenilenerek yaya güvenliği artırıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen bu çalışmalarla, Adıyaman'ın yeşil dokusu daha estetik bir görünüme kavuştu.

Kış Öncesi Hazırlıklar Devam Ediyor

Ekipler, kış mevsimi öncesinde özellikle ana arterlerdeki ağaçlarda budama, hastalık kontrolü ve bakım işlemleri yaparken, kent genelinde çim biçme ve yeni çim ekimi çalışmalarını da sürdürüyor.

Park, kavşak ve refüjlerde yapılan düzenlemelerle birlikte Adıyaman'ın daha yeşil, bakımlı ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi hedefleniyor.

Tutdere: 'Daha Güvenli, Daha Yeşil Bir Kent İçin Çalışıyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının hem estetik hem de güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

'Kentimizde yaşayan her vatandaşımızın daha güvenli, daha yeşil ve daha estetik bir şehirde yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, mevsim koşullarına uygun olarak ağaçların bakımını ve şekil düzenlemesini yaparken, refüjlerde deformasyona uğrayan korkulukları da yeniliyor.

Çim ekimi ve biçme çalışmalarımızla birlikte kentimizin yeşil dokusunu güçlendiriyoruz.

Hem doğamızı koruyor hem de kentimizin görünümünü güzelleştiriyoruz. Adıyaman'ı birlikte daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.'

