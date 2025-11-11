2 Bin 700 Metrelik Yol Yeniden Yapıldı

Yıllardır bozuk ve tehlike oluşturan yolları nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla başlatılan çalışmalar sayesinde güvenli ve konforlu bir yola kavuştu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede 2 bin 700 metrelik sıcak asfalt serimi yapıldı.

'Merkezde Ne Varsa, Kırsalda Da O Olacak'

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Abdurrahman Tutdere, Örenli Mahallesi Gebeli Küme Evleri'nde gerçekleştirilen hizmetin önemine dikkat çekti.

'Örenli Mahallemizin Gebeli Evleri mevkii uzun yıllar kamu hizmetlerinden mahrum kalmış bir bölgeydi.

Göreve geldiğimizde, 'Merkezde ne varsa, kenar mahallelerde de o olacak' demiştik. Bugün bu sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yeniledik. Şimdi de 2 bin 700 metrelik yolun sıcak asfaltını tamamladık. Gebeli Mahallemiz ilk kez sıcak asfaltla buluştu. Mahallemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'

'Adıyaman'ın Her Köşesine Eşit Hizmet'

Başkan Tutdere, Adıyaman genelinde özellikle kırsal mahallelerde yol ve altyapı çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

'Adıyaman'ın her köşesine eşit hizmet götürmek temel ilkemizdir.

Kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, şehir merkezindeki imkanlarla eşit hale getirmek için çalışıyoruz.

Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla hizmet üretmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE