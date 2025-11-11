'SEGE verileri bölgesel eşitsizliği tescilledi'

İl Başkanı Alsan, SEGE 2017 ve SEGE 2025 sonuçlarının, Türkiye'nin batısı ile doğusu arasındaki farkın daha da açıldığını gösterdiğini söyledi.

'Marmara-Ege-Akdeniz hattı yine yüksek gelişmişlik düzeyini korurken, Doğu ve Güneydoğu illeri düşük kademelerde sıkışmış durumda. Pandemi dönemiyle birlikte yaşanan ekonomik daralma ve 6 Şubat depremleri, bölgesel kalkınma yapısını derinden sarstı. Sanayi yatırımlarının belirli bölgelere yığılması, nüfus baskısını artırıyor, altyapıyı zorluyor, yaşam kalitesini düşürüyor,' dedi.

'Adıyaman deprem sonrası geriye itildi'

SEGE 2025 verilerine göre Adıyaman'ın üçüncü gelişmişlik kademesinde yer aldığını hatırlatan Alsan, ilin deprem sonrası sosyo-ekonomik göstergelerde belirgin bir düşüş yaşadığını ifade etti.

'Adıyaman, TRC1 bölgesi içinde eksi 0.100 endeks değeriyle üçüncü kademede yer alıyor.

6 Şubat depremlerinin etkisiyle yaşanan kitlesel göç, istihdam kaybı, altyapı yıkımı ve konut stokundaki çöküş, ilin göstergelerini geriye çekti.

Aradan geçen zamana rağmen kapsamlı ve kalıcı bir kalkınma stratejisinin uygulanmaması, Adıyaman'ı yerinde saymaya mahkûm ediyor.'

Alsan, Adıyaman'ın mevcut durumunun yalnızca depremle açıklanamayacağını, uzun süredir ihmal edilen yatırımların ve bölgesel planlama eksikliğinin de önemli payı bulunduğunu vurguladı.

'Çözüm belli: Sanayi ve yatırım Anadolu'ya yayılmalı'

Anahtar Parti İl Başkanı Alsan, çözümün ekonomik potansiyeli değil, sosyal faydayı esas alan adil bir yatırım politikası olduğunu belirtti:

'Yatırımlar sadece kar odaklı değil, aynı zamanda toplumsal dengeyi gözeten bir anlayışla yapılmalıdır.

Organize sanayi bölgeleri, tarıma dayalı ihtisas alanları, turizm koridorları, mesleki eğitim merkezleri ve dijital altyapı yatırımları Anadolu'ya eşit biçimde yayılmalıdır.

Kadın ve genç istihdamına öncelik verilmeden, bölgesel kalkınmadan söz etmek mümkün değildir.

Yerel yönetimler güçlendirilmeli; sağlık, eğitim ve kültür yatırımlarıyla bu şehirlerin üretim gücü desteklenmelidir.'

Alsan, özellikle Adıyaman'ın jeopolitik konumu ve üretim potansiyeliyle GAP bölgesinin yeni sanayi merkezlerinden biri olabileceğine dikkat çekti.

'Bölgesel eşitsizlik kader değil'

Açıklamasının sonunda güçlü bir mesaj veren İl Başkanı Alsan, bölgesel kalkınmanın bir lütuf değil, devlet politikası olması gerektiğini belirtti:

'Her bölge kendi üretim yapısıyla katma değer yaratabilecek güçtedir.

Bölgesel eşitsizlik kader değildir. Bu ülkenin her ili, her vatandaşı, güçlü ve adil bir geleceği hak ediyor.

Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması, yalnızca betonla değil, akılla, adaletle ve doğru planlamayla mümkündür.'

'Adil yatırım, güçlü Türkiye'nin temeli'

Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Kalkınma, yalnızca rakamlardan ibaret değildir; bir adalet meselesidir.

Eğer yatırımın yönü sadece batıya dönükse, doğuda umut kurutulur.

Adil yatırım olmadan kalkınma olmaz.

Biz, Anadolu'nun her köşesinin aynı fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye istiyoruz.'

