Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da Adıyaman Sakarya Caddesi'nde düzenlenecek törende, deprem sonrası yeniden ayağa kalkan şehirlerden biri olan Adıyaman'da hak sahiplerine konut anahtarlarını teslim edecek.

'453 bin vatandaşımız yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşacak'

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak bu tarihi törenin Adıyaman için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Alkayış, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat depremleri sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle başlatılan yeniden imar seferberliği, hamdolsun Adıyaman'da kararlılıkla sürmektedir.

15 Kasım günü, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemiz genelinde inşa edilen 350 bininci konutun anahtar teslimini gerçekleştireceğiz.

Bu anlamlı törende, yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşımızın yeni yuvalarına kavuşmasının gururunu hep birlikte yaşayacağız.'

Adıyaman yeniden inşa ediliyor

Depremler sonrasında Adıyaman'da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmaları, Türkiye genelinde örnek gösterilen bir hızla sürüyor.

Adıyaman'daki genel tablo şöyle:

Kentsel konut sayısı: 31.272

Kırsal konut sayısı: 8.874

Yerinde dönüşüm başvurusu: 31.500

İşyeri sayısı: 3.263

Toplam bağımsız bölüm: 74.909

Bugüne kadar 38.157 bağımsız bölüm için kura çekimi yapılırken, 23.839 bağımsız bölümün anahtar teslimi tamamlandı.

Bu kapsamda, 19.992 kentsel konut, 3.567 kırsal konut ve 280 işyeri hak sahiplerine teslim edildi.

'Her konut bir ailenin umudu'

Milletvekili Alkayış, Adıyaman'da yürütülen çalışmaların sadece konut inşasıyla sınırlı olmadığını vurguladı:

'Adıyaman'da sadece binalar değil; altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte bütüncül bir şehir yeniden inşa ediliyor.

Her bir konut, sadece bir yapı değil; bir ailenin umudu, bir geleceğin teminatıdır.

Adıyaman, deprem bölgesinde yeniden imar sürecinde en hızlı ilerleyen illerimizden biri haline gelmiştir. Bu başarıda Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bakanlıklarımızın koordinasyonu, Valiliğimizin gayreti ve tüm kurumlarımızın özverili çalışmaları büyük rol oynamıştır.'

'Adıyaman, Türkiye'nin yeniden dirilişine örnek şehirlerden biri oldu'

Alkayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman ziyaretinin, şehir için hem manevi hem de sembolik açıdan büyük bir anlam taşıdığını vurguladı:

'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız basın açıklamasıyla da belirttiğimiz üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızı Adıyaman'da misafir edecek olmanın gururunu yaşıyoruz.

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Adıyaman, Türkiye'nin yeniden dirilişine örnek şehirlerden biri haline geldi.'

Tüm Adıyamanlılara davet

Alkayış, Adıyaman halkına çağrıda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşılamaya davet etti:

'Tüm hemşehrilerimizi, 15 Kasım Cumartesi günü, Saat 14.30'da. Adıyaman Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirilecek anahtar teslim törenine davet ediyoruz.

Gelin, yeniden dirilen Adıyaman'ımızın bu tarihi gününde, Cumhurbaşkanımızı hep birlikte büyük bir coşkuyla karşılayalım.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak anahtar teslim töreni, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan Türkiye'nin en büyük konut seferberliğinin sembol anlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem konutları ve tamamlanan kamu yatırımlarına ilişkin incelemelerde bulunması bekleniyor.

