Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen 'Adıyaman Mutfak Festivali', ünlü şeflerin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında yaklaşık 80 kadının yarıştığı yemek yarışmasında, jüri üyeliğini ünlü şefler Ramazan Bingöl, Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Beslenme Uzmanı Hatice Nur Ege yaptı.

'Adıyaman Mutfağına Bir Tohum Ektik'

Festivalde yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Şef ve Jüri Üyesi Ramazan Bingöl, 'Deprem döneminde Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği olarak Milletvekilimiz Resul kurt'un çağrısıyla buraya geldik. Ve burada aylarca kaldık. Ama hem Adıyaman halkının desteği hem de Türkiye'nin desteğiyle farklı bir şey yaptık. Yani yemek haricinde hediyeler, kebaplar ve oyuncaklarla farklı bir şey yaptık. Adıyaman bizim için çok özel. Bu festivalle beraber de bugün yine Valimiz ve Milletvekilimiz Resul Kurt'un destekleriyle artık Adıyaman mutfağına bir tohum ektik. Ve ileride bu çok güzel meyveler verecek' dedi.

Kaynak : PERRE