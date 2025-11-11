Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda hazırlanan 'Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri' projesini hayata geçiriyor. Program, 'Derdiniz Derdimizdir' temalı sohbetlerle vatandaşlarla birebir temas kurmayı hedefliyor.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlarla doğrudan iletişimin önemine dikkat çekerek, 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin liderliğinde başlattığımız 'Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri' projesiyle, vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Komşuluk, kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü pekiştirirken, milletimizin sorunlarına çözüm arayan, 'Derdiniz Derdimizdir' anlayışını sahada yaşatacağız' ifadelerini kullandı.

Başkan Önat, ziyaretlerin aynı zamanda ülkenin 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik kararlı mücadelesi ve Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar elde ettiği başarıların paylaşılacağı bir platform olacağını belirterek, 'MHP olarak biz, milletimizin her anında yanında olmayı, derdine ortak olmayı ve gönlüne dokunmayı en büyük görev biliyoruz' dedi.

Ziyaretlerin detaylarına da değinen Başkan Önat, ''Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri, 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbetlerle ortak ve birbirini tamamlayan bir konsept içinde düzenlenecek. Bu kapsamda teşkilat mensuplarımız vatandaşlarımızla birebir görüşecek, taleplerini dinleyecek ve çözüm odaklı bir iletişim kuracaktır' şeklinde konuştu.

Projenin yürütülmesinde MHP İl Yönetimi, İlçe Başkanları, İlçe Yönetimleri, Belde Başkanları ve Belediye Başkanlarının aktif rol alacağını vurgulayan Başkan Önat, 'Bu proje, teşkilatlarımızın sahada tam bir uyum içinde çalışacağı, birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde yansıtılacağı bir gönül seferberliğidir. Her kademeden dava arkadaşımızla birlikte Adıyaman'ın dört bir yanında hemşehrilerimizle buluşacağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE