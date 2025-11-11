Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada terörle mücadeleye ilişkin kararlılığını dile getirdi. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir' ifadelerini kullandı.

'Millet Ne Diyorsa Sözümüz Odur'

Cumhur İttifakı iddialarına yanıt veren Bahçeli, 'Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır. Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir. Millet ne diyorsa sözümüz o. Cumhur İttifakı, Türk milletinin gür sesidir. Husumet saçanlar bizim yanımızdan dahi geçemez' dedi.

'Biz Türkiye'nin Her Yerindeyiz'

Bahçeli, milliyetçi-ülkücü hareketin yapısına değinerek, 'Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar, kalpsiz beden gibidir. Bir gerçek vardır ki, o da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarıdır. Hamd olsun biz inkarcı değiliz' ifadelerini kullandı.

'Türkiye İle Azerbaycan Arasındaki Bağlar Köklüdür'

Türkiye'nin stratejik ortaklıklarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyleyen Bahçeli, 'Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar çok sağlam ve köklüdür. Türk tarih ve kültürünün kaynaştırıcı misyonu gücümüze güç katacaktır. Tasada bir, zaferde bir olmaya kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin stratejik ortaklığı kimi çevreleri rahatsız etmektedir. Kazanımlara pusu kuran, tuzak hazırlayan hangi mihrak devlet olursa olsun hasımdır' ifadelerine yer verdi.

'İsrail'in Oyunlarını Görmediğimiz Zannedilmesin'

Bahçeli, İsrail'in saldırılarına da tepki göstererek, 'İsrail'in oyunlarını görmediğimiz zannedilmesin. Gelecek devrin Türk devri olacağından kuşkumuz yoktur. Savaş ve soykırım suçu işleyen Siyonist vandallık dünyada protesto edilmektedir' dedi.

'Terörsüz Türkiye'nin Şafağı Sökecek'

Konuşmasının sonunda terörle mücadeledeki duruşunu yineleyen Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler, hele bir itiraf etsinler. Terör bitsin mi, bitmesin mi? Milli birlik ve kardeşlik Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vursun mu, vurmasın mı?' İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece manzara.' Yoksa insanın içinde hakikat baksak ne çıkar, bakmasak ne yazar. Bilen bilir bu tiplerin içinde kaynayan fitne kazanlarını, bilmeyen ne bilsin dışından taşan arızalı ve hasarlı yanlarını. Engizisyon zulmü Galile'ye dünyanın dönmediğini söyletmişti. Ancak dışarı çıktığında söylediği tarihin ufkunda çınlamıştı. Ne yaparsanız yapınız, dünya dönüyor ve dönecek. İyi kılıflı kötü ve kötürüm emel sahipleri ne yaparsa yapsın, ne derse desin Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir. Tarihte Babil nasihatçileri diye bir kavram vardır. Söylenenlere göre, Babil'de doktor yokmuş. Hastalığı olanlar meydanda toplanır, gelen geçenden yakalandıkları hastalıklar için öğüt dilenirlermiş. Zengin işadamları itibar kazanmak için her fırsatta öğüt verirlermiş. Kimisi şahsi deneyiyle övünür, kimisi de laf ola beri gele konuşurmuş. Ancak Babil'de herhangi bir illete çare üretildiği de görülmemiş. Çünkü Babil'de sorununun çözümü için akıl yerine beyhude öğüt vermenin kolaycılığı, boşa sallayıp dolu tutmanın sorumsuzluğu egemenmiş. Bizim Babil nasihatçilerine karnımız toktur' dedi.

Kaynak : PERRE