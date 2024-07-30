Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “2024 Emekliler Yılı” kapsamında emeklilere yönelik bir dizi programı hayata geçiriyor. Emeklilerin hayat standartlarının artırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürlüğü arasından protokol imzalandı. Başkan Fırat Görgel ve SGK İl Müdürü Harun Akbalaban arasında yapılan imza töreniyle emeklilere yönelik hayata geçirilecek projelerin ilk adımı atıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte emeklilerimize yönelik yaklaşık 1 aydır bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaya katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyorum. Kültürel ve sosyal faaliyetlerin emeklilerimize fayda sağlayacağını umuyorum” diye konuştu.

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Emekliler Yılı ile alakalı protokolümüzü imzalamak üzere bir aradayız. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Türkiye Yüzyılının Emektarları teması kapsamında emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak biz de şehrimizdeki emekli hemşerilerimiz için ilk adımı atıyoruz. Bütçe koşullarımız el verdiği ölçüde yıl içerisinde peyderpey adımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Fırat Görgel konuşmalarının devamında, “Şehrimizde 141 bin emekli hemşerimiz mevcut. Emeklilerimiz için farkındalık oluşturacak, onlara sosyal ve kültürel katkı sağlayacak bir çalışma başlatıyoruz. Yıl boyunca emeklilerimiz için tüm ilçelerimizde çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. İlk etapta Şanlıurfa ve Malatya’ya çeşitli turlar gerçekleştireceğiz. Bunun yanında her ilçemizde okuma ve dinlenme salonlarını oluşturma noktasında gayret göstereceğiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak emeklilerimizin hayatlarını daha kolaylaştırmak, sosyal alanda daha fazla yer almalarını sağlamak ve onların tecrübelerinden daha fazla faydalanmak için gayret edeceğiz. Bu vesileyle hayatlarını çalışarak ve üreterek geçiren tüm emeklilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Protokolümüz şehrimize ve tüm emeklilerimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.

Kaynak : PHA