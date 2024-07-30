Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Yukarı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Tolga Dağ yönetimindeki 44 ACM 771 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 02 ABR 840 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsü Tolga Dağ ve otomobilde bulunan Yunus Emre Ertürk, Şeydi Vakkas Ertürk ile Hicabi Dağ'a yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA