Adıyaman'da boş bir alana bırakılan klor gazı tüplerinden sızıntı olduğu iddiası mahallede paniğe yol açtı. Karapınar Mahallesi'nde hissedilen yoğun gaz kokusu üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması mahalle sakinlerine rahat nefes aldırırken, tüplerin bölgeye nasıl bırakıldığı ve sızıntının kaynağıyla ilgili araştırma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde bulunan Adıyaman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Bahçeye bırakılan klor gazı tüplerinde iddialara göre sızıntı yaşandı.

Mahallede gaz kokusunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik tedbirleri alarak incelemelerde bulundu.

Gaz kokusunun bahçede bulunan tüplerden kaynaklandığı iddia edilirken, olaydan etkilenen herhangi bir kişinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.