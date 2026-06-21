Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın bir otomobili kullanılamaz hale getirdi. Kurugöl (Mamadik) mevkiinde meydana gelen olayda, araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Besni ilçesi Kurugöl (Mamadik) mevkiinde meydana gelen olayda, Mehmet A.'ya ait 48 AHJ 705 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.