Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde zarar gören hizmet binalarının ardından yapımına başlanan yeni hizmet binasında sona yaklaştı. Uzun süredir konteynerlerde ve geçici hizmet alanlarında çalışmalarını sürdüren belediye, kısa süre içerisinde modern ve depreme dayanıklı olarak inşa edilen yeni binasına taşınmaya hazırlanıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan hizmet binasında incelemelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgi aldı. Yaklaşık 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binasının, hem belediye personelinin çalışma koşullarını iyileştirmesi hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni hizmet binasında gerçekleştirdiği incelemelerde teknik ekipten çalışmaların son aşamasına ilişkin bilgi aldı.

Deprem sonrası belediye çalışanlarının uzun süre konteynerlerde ve geçici alanlarda hizmet verdiğini belirten Başkan Tutdere, yeni binanın hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

Modern ve depreme dayanıklı olarak inşa edilen hizmet binasının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağını kaydeden Tutdere, personelin daha verimli çalışabileceği ve vatandaşların daha konforlu hizmet alabileceği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kentin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Tutdere, yeni hizmet binasının Adıyaman'a uzun yıllar hizmet vereceğini ifade ederek projede emeği geçen teknik ekip, mühendisler ve çalışanlara teşekkür etti.