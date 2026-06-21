Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, oda üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Torunoğlu, ziyaret programı kapsamında Öztürk Mühendislik sahibi Muhammet Fatih Öztürk'ü iş yerinde ziyaret ederek sektörün mevcut durumu, mesleki çalışmalar ve iş dünyasının beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen buluşmada mühendislik alanındaki güncel gelişmeler değerlendirilirken, sektör temsilcilerinin görüş ve talepleri de ele alındı.

ATSO'nun üye ziyaretleri kapsamında gerçekleşen görüşmede, iş dünyasının karşılaştığı konular ve sektöre ilişkin beklentiler üzerinde duruldu. Karşılıklı istişare ortamında geçen ziyarette, mühendislik sektörünün mevcut durumu ile geleceğe yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, üyelerle sürekli iletişim halinde olmayı önemsediklerini belirterek, işletmelerin talep ve beklentilerini yerinde dinlemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Torunoğlu, Adıyaman iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaret sonunda Başkan Torunoğlu, misafirperverliğinden dolayı Muhammet Fatih Öztürk'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.