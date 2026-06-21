Tarım ve Orman Bakanlığı, alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına ilişkin mevcut uygulamaları genişleten yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, alkollü içkilerin doğrudan reklamının yanı sıra marka çağrışımı ve dolaylı tanıtım yöntemleriyle yapılan reklam faaliyetlerinin de engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Bakanlık, toplum sağlığının korunması ve tüketicilerin bilinçli şekilde korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan düzenlemenin, reklam yasağının farklı yöntemlerle aşılmasının önüne geçeceğini bildirdi. Yeni kurallarla birlikte alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan firmaların isim, amblem ve benzeri unsurlar kullanılarak etkinliklere destek vermesi ya da tanıtım faaliyetlerinde bulunmasının sınırlandırılması hedefleniyor.

Dolaylı Reklamların Önüne Geçilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen değişikliklerle alkollü içkilerin çağrışım yoluyla reklamının yapılmasının engelleneceği ifade edildi.

Düzenleme kapsamında alkollü içki firmalarının isim, amblem, işaret ve benzeri tanıtıcı unsurlarının kullanıldığı reklam faaliyetlerine yönelik yeni kurallar getirildi.

Marka Kullanımına Yeni Kurallar

Bakanlık açıklamasında marka kullanımına ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

Buna göre fermente alkollü içki markalarının distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markalarının ise fermente alkollü içki markası olarak kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yetkililer, bu uygulamayla düşük alkol oranına sahip ürünlerin marka bilinirliği kullanılarak yüksek alkollü içkilerin tanıtımının yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Toplum Sağlığı Vurgusu

Bakanlık, yapılan düzenlemeyle gençlerin yüksek alkollü içki tüketimine yönlendirilmesinin engellenmesini, tüketicilerin korunmasını ve toplum sağlığının desteklenmesini amaçladıklarını bildirdi.

Açıklamada, reklam ve tanıtım faaliyetlerine yönelik yeni kuralların ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanacağı ifade edildi.