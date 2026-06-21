Adıyaman'da bir evin lavabosunda görülen yılan mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ev sakinleri lavaboda siyah bir yılan olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, özel ekipmanlarla yılanı bulunduğu yerden çıkararak güvenli şekilde yakaladı. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olay, ekiplerin müdahalesiyle sorunsuz şekilde sonuçlandı.

Alınan bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde yaşandı. Lavaboya giren yılanı gören vatandaşlar durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparat yardımıyla yılanı kontrollü şekilde yakalayarak kafese aldı. Ekiplerin dikkatli çalışması sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yılanın yakalanmasının ardından mahalle sakinleri rahat nefes alırken, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.