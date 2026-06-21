Adıyaman'da vatandaşların ihbarı üzerine Çırçır Deresi'ne dökülen moloz ve hafriyat atıkları temizlendi. Alitaşı Mahallesi'nde dere yatağına bırakılan atıkların çevre kirliliğine neden olduğunu gören vatandaşların belediyeye yaptığı bildirim sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda dere yatağı ve çevresinde biriken molozlar kaldırılırken, belediye yetkilileri kaçak dökümlere karşı denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde çevre temizliği ve kaçak moloz dökümleriyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Alitaşı Mahallesi'nde bulunan Çırçır Deresi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından moloz ve hafriyat atıkları döküldüğünü fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeye iş makineleri sevk ederek temizlik çalışması başlattı. Dere yatağı ve çevresinde görüntü kirliliğine neden olan moloz ve hafriyat yığınları ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Saatler süren çalışmalar sonucunda alandaki atıklar temizlenerek çevrede düzen sağlandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz ve hafriyat dökümlerine karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların çevreyi kirleten olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmesinin önemine dikkat çekilirken, hafriyat ve moloz atıklarının yalnızca belirlenen döküm sahalarına bırakılması gerektiği ifade edildi.

Kurallara aykırı şekilde moloz ve hafriyat döktüğü belirlenen kişi veya kişiler hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE