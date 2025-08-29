Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile birlikte çok sayıda kurum temsilcisi ve vatandaş katıldı.



Fay hattı ve “kırmızı alanlar” gündemde



Toplantıda, deprem sonrası yürütülen iyileştirme çalışmaları, ilçedeki imar düzenlemeleri ve özellikle fay hattı üzerinde yer aldığı için “kırmızı alan” ilan edilen bölgeler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Bakanlık yetkilisi ve Vali, bundan sonra izlenecek planlama süreçlerini aktararak vatandaşların sorularını yanıtladı.



Vatandaşlardan yoğun ilgi



Çok sayıda Gölbaşılı vatandaşın katıldığı toplantıda, bölge halkının görüş ve önerileri dinlendi. İmar planı sürecinde halkın taleplerinin dikkate alınacağı belirtilirken, karşılıklı fikir alışverişiyle sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.



Yol haritası belirlendi



Yetkililer, depremde ağır hasar gören Gölbaşı’nın yeniden imarı için yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini, fay hattı üzerindeki yapılaşmanın engellenmesi ve güvenli konut alanlarının oluşturulmasının öncelikli hedef olduğunu kaydetti.



Toplantı, vatandaşların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PHA