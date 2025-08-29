Eğriçay Millet Bahçesi otopark alanında gerçekleştirilecek etkinlikte, sanatçılar Muhammed Öztürk, Alican Altunbaş ve Erkan Serttaş sahne alacak.



Kutlama programı kapsamında yapılacak konser, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Katılımın ücretsiz olacağı konser için Adıyaman Belediyesi, “Tüm halkımız konsere davetlidir” çağrısı yaptı.



Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Zafer Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere tüm vatandaşları programa davet etti.

Kaynak : PHA