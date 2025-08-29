Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, tarihin yalnızca geçmişi aktarmakla kalmadığını, aynı zamanda geleceği inşa eden bir süreç olduğunu belirtti. Türk milletinin tarih bilinci yüksek bir millet olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Geçmişini bilmeyen, geçmişine sırt çeviren toplum veya milletlerin gelecek iddiasında bulunması zırva ve zorlama bir beklentidir” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarihini, parlak bir geleceğin temeli olarak gördüğünü dile getiren Bahçeli, milletin ağır mağlubiyetler karşısında bile yılgınlığa kapılmadığını, zaferlerde ise asla şımarmadığını söyledi.

‘Ağustos ayı Türk milletinin zafer ayıdır’

Bahçeli, Ağustos ayının Türk milleti için zafer ve yükseliş ayı olduğuna dikkat çekerek, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere ulaştığını ve ardından 9 Eylül’de İzmir’de düşmanın denize dökülmesiyle taçlandığını hatırlattı.

“30 Ağustos Zaferi, yalnızca askeri bir üstünlük değil; stratejik ustalık, siyasi taktik, sabır, iman ve istiklal sevdası ile kazanılmıştır” diyen Bahçeli, bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdelediğini belirtti.

‘Düşmansız Türkiye’den terörsüz Türkiye’ye’

Bahçeli, 30 Ağustos’un milletin birliği ve dayanışmasının eseri olduğunu belirterek, aynı ruhun bugün de Türkiye’yi terör belasından kurtaracak güçte olduğunu söyledi.

Mesajında şu ifadeleri kullandı:

“103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de ‘Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır. İç ve dış düşmanlıklar, terörsüz Türkiye ile beraber tesir alanını kaybedecektir. Vatan topraklarımızda gözü olan zalimler, milletimizin iradesine nasıl çarpıp yok olduysa, yine aynı akıbete uğrayacaktır.”

‘Bu çatı çökmeyecek, çürümeyecek’

MHP Lideri Bahçeli, 30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığını belirterek, “Dumlupınar’da kazanılan zafer Ankara’nın politik dinamiklerini oluşturmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin çatısını örmüştür. Bu çatı çökmeyecek, bu çatı çürümeyecektir” dedi.

Bahçeli, Türk milletinin kaybedecek bir toprağı veya insanı olmadığını ifade ederek, şehitlerin aziz hatırasının ve ecdadın hayır duasının Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu aydınlattığını vurguladı.

‘30 Ağustos ruhu dimdik ayaktadır’

Bahçeli, Türk milletine yönelik her türlü haksızlık ve saldırının karşılıksız kalmadığını hatırlatarak, 30 Ağustos ruhunun hâlâ milletin vicdanında diri olduğunu söyledi:

“Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur.”

Bahçeli’den şehitlere ve kahramanlara saygı

Bahçeli mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”

