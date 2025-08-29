Eğitim-İş Adıyaman Şube Başkanı Nesime Karatekin Taştı, yayımladığı mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, “Eğitim-İş, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, O’nun devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacaktır” dedi.

Başkan Taştın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kusursuz stratejisi, ulusumuzun ve ordumuzun büyük özverisiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi'yle, tam bağımsız, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç sönmeyecek bir güneş gibi doğuşunu müjdelemiştir.

“30 Ağustos Zaferi, Sevr düşü peşinde koşanların emellerini hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceklerini gösteren bir zaferdir. Savaş alanında tarih yeniden yazılırken, Türk Ulusu'nun gelişip güçlenmesinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de engellenemeyeceğinin en anlamlı mesajı verilmiştir. Ancak bugün Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının, emperyalistlerin oyuncağı haline gelmiş ve çağın gerisinde kalmış bir imparatorluktan; bağımsız, çağdaş bir ülke yaratmasını hala hazmedemeyenlerin olduğu açıktır.”

“Son dönemde kimi uluslararası çevreler ve ülkemizdeki bazı siyasi söylemler, Anayasa’da tanımlanmış olan “Türk Milleti” kavramını tartışmaya açmakta, toplumumuzu etnik kimlikler üzerinden ayrıştırmaya yönelmektedir. Oysa ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu konuda net bir tanım yapmış ve “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” diyerek ortak bir kimlik ve aidiyetin çerçevesini çizmiştir.”

Cumhuriyet’in temeli; etnik ya da mezhebi kimliklere değil, yurttaşlık esasına dayanan ulus devlet anlayışıdır. Üniter yapı ise, halkın ortak iradesini ve vatanın bölünmez bütünlüğünü güvence altına alan temel teminattır. Ulus devlet ve üniter yapı, Cumhuriyet’in taşıyıcı sütunlarıdır. Bugün bu ilkelerin bilinçli olarak aşındırılması, ulusal birlik ve beraberlik açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Emperyalizme karşı verilen çetin mücadele sonucunda kazanılan bağımsızlık bilinciyle hareket ederek içinde yaşadığımız bu koşullarda Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkılmasında hepimize önemli sorumluluklar düştüğünü asla unutmamalıyız”

“Türkiye'nin aydınlık ve çağdaş yarınlara mutlaka ulaşabilmesi için Cumhuriyet felsefesine bağlılıkla hareket edilmeli, Devlet'in Anayasa'da saptanan temel yapısı korunarak geleceğe yönelinmelidir. Varlığımızı, bizlere, haklı ve onurlu direnişiyle Cumhuriyet'i kurarak çağdaş bir devlet bırakanlara borçlu olduğumuz hiçbir zaman unutulmamalıdır.”

“Eğitim-İş, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, O’nun devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.”

Kaynak : PHA