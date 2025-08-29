HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan’la bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yetiş, tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok konu hakkında çiftçilerden gelen sorunları ileterek, Adıyaman’ın tarım ve hayvancılıkta daha iyi bir seviyeye gelmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Yetiş, Adıyaman’ın su ile çevirili olmasına rağmen sulu tarımda yeterince istifade edilemediğini ve bu nedenle verimli bir tarımın gelişemediğinin altını çizdi. Kırsalda Toki ve Emlak Konut tarafından yapılan köy evleri ile beraber ahır hak sahipliğine dair konuyu da dile getiren Yetiş, bu konuda Tarım İl Müdürlüğünün dahili olduğu alan hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Tarım İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise yaptığı açıklamada, depremle beraber il müdürlüğü olarak iyi bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderildiğini söyledi.

Akkan, kırsalda ahır hak sahipliğinde vatandaşlara yardımcı olduklarını ve her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

“Tarım Mükemmeliyet Merkezi ile çiftçilerin badem alımındaki sorunları çözülecek”

Adıyaman’da yakın zamanda faaliyete geçen Tarım Mükemmeliyet Merkezi ile badem alımı konusunda çiftçilerin sorunlarının çözüleceğini aktaran Akkan, bademin sadece bir kuruyemiş değil, farklı şekillerde değerlendirilerek piyasaya sunulacağını açıkladı.

Kaynak : PHA