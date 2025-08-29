Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza bugüne kadar sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını duyurmasının ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Futbol A.Ş.'de halka arz edilen hisseleri, ayrılık haberinin ardından yüzde yükselişe geçti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.