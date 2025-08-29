Fenerbahçe Spor Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını duyurmasının ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Futbol A.Ş.'de halka arz edilen hisseleri, ayrılık haberinin ardından yüzde yükselişe geçti.
Kulüpten teşekkür mesajı
Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza bugüne kadar sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Ayrılık borsada hareketlilik yarattı
Mourinho’nun ayrılığına ilişkin haberin ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe hisselerinde yükseliş kaydedildi. Hisseler yüzde 5 değer kazanarak 13,1 liradan işlem gördü.
Kaynak : PHA