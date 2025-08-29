Meclis birleşimini yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’de yaşanan insani dramın uluslararası vicdanı derinden yaraladığını ifade etti. Kurtulmuş, Meclis’in tarihi bir sorumlulukla toplandığını belirterek, tüm milletvekillerini birlik içinde hareket etmeye davet etti.

Bakan Fidan milletvekillerini bilgilendirecek

Oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin diplomatik girişimleri hakkında milletvekillerine bilgi verecek. Bakan Fidan’ın, İsrail’in sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve altyapıya yönelik saldırılarının boyutlarını aktarması bekleniyor.

Gazze’de ağır bilanço

Uluslararası raporlara göre İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 60 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. Yaklaşık 150 bin sivilin yaralandığı, binlerce kişinin ise enkaz altında bulunduğu bildiriliyor. Gazze’de hastanelerin hedef alınması, gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle insani krizin giderek derinleştiği vurgulanıyor.

Siyasi partilerden ortak tavır

Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri olağanüstü oturuma katıldı. Toplantı sonunda, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı ortak bir kınama bildirisi yayımlanması bekleniyor.

