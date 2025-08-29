Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Üniversiteler Birliği, İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik saldırılarının insanlık onurunu hiçe saydığına dair ortak bildiri yayınladı. Açıklamada, İsrail’in uyguladığı şiddet ve işgal politikalarının dünya tarihinin en acı sayfalarından birini oluşturduğu ifade edildi. Kadınların, çocukların, yaşlıların ve hastaların açlık ve susuzluğa mahkûm edildiği, hastanelerin ve ibadethanelerin hedef alındığı hatırlatılarak, “İnsanlık tarihi hiç bu kadar utanç verici bir dönemle karşılaşmamıştır” denildi. Bildiriyi, Adıyaman Üniversitesi de destekledi.

Dünya devletlerine çağrı

Üniversiteler Birliği, tüm dünya devletlerini sistematik soykırımı durdurmaya davet etti. Açıklamada, “İsrail bir terör devletidir. Filistin Devleti tüm dünya tarafından tanınmalı, işgal altındaki topraklardan derhal geri çekilmelidir. Soykırıma sebep olanlar uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman Üniversitesi’nden destek: “İnsanlık dışı saldırıları büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş de yazılı açıklama ile ortak bildiriyi destekledi. Keleş, Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayarak, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üniversiteleri Birliği olarak, İsrail’in uyguladığı işgal ve soykırım politikalarını kınıyor, masum insanların hayatlarını korumak ve kalıcı barışı sağlamak için tüm uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu zor günlerde Filistin halkının yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA