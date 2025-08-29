Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yaptığı açıklamada, "30 Ağustos sadece bir askeri zafer değil, milletimizin varoluşunun ve iradesinin ebedi sembolüdür” dedi.

Başkan Gönder mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü gururla ve büyük bir kararlılıkla kutluyoruz. 30 Ağustos; bu toprakların Türk’ün ebedi yurdu olduğunun, milletimizin bağımsızlık aşkından asla vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır. İmanla, cesaretle ve kanıyla destan yazan ecdadımız, emperyalist güçlere diz çöktürmüş, bu vatanı bizlere emanet etmiştir.”

“Bugün de buradan ilan ediyoruz, bu topraklarda oyun kurmak isteyenler, bilsinler ki dün Malazgirt’te, Dumlupınar’da nasıl durdurulduysalar; bugün de aynı azim ve imanla karşılarında Türk milletini bulacaklardır! Bu vatan sahipsiz değildir! Türk milleti esareti kabul etmez, ay-yıldızlı bayrak inmeyecek, ezanlarımız asla dinmeyecektir!”

“30 Ağustos, sadece bir askeri zafer değil; milletimizin varoluşunun ve iradesinin ebedi sembolüdür. Bugün bize düşen görev, atalarımızın mirasına sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi korumak ve bu aziz emaneti gelecek nesillere taşımaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!”

Kaynak : PHA