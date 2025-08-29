Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 30 Ağustos Zaferi’ne yönelik yayımladığı mesajda “Her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi; tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır” dedi.

Vali Osman Varol mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, mazisi eşsiz kahramanlık, zafer, şan ve şerefle dolu aziz milletimizin, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla neticelendirerek Anadolu’yu ebedi yurdumuz olarak bir kez daha tescillediği ve Cumhuriyet’imizin kuruluşunu müjdelediği büyük zaferimizin 103. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi; tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır.”

“Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev aynı şuur ve ruhla atalarımızın emaneti vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır.”

“Milletimiz dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldığı ilhamla bu mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecek, bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak ve ay-yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır.”

“Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı muzafferiyetin yıldönümünde Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bu toprakları bizlere vatan yapan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Kaynak : PHA