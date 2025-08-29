PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya giden DEM Parti İmralı Heyeti, bu sabah saatlerinde görüşmeye dair açıklama yayımladı. Abdullah Öcalan’ın konuşmalarına yer verildiği açıklamada, yaşanan sorunun “kangren” hale geldiği ve cerrahi müdahale gerektiği vurgulandı.

Demokratik toplumun, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğu belirtilen açıklamada, bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğini vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. ‘Amacımız acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı’ dedi.”

Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.”

Sayın Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti. Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır"

Kaynak : PHA