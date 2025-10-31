Kararlar, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca ve 'eylemin yoğunluğu' dikkate alınarak alındı.

149 hakeme hak mahrumiyeti cezası

PFDK, yapılan inceleme sonucunda ülke genelinde görev yapan 149 hakemin, bahis faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle 8, 10 ve 12 ay olmak üzere değişen sürelerde hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldığını duyurdu. Kurul, bu yaptırımların futbolun temizliği ve etik ilkelerinin korunması adına verildiğini belirtti.

3 isim için inceleme sürüyor

Kurul, Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük, Üst Klasman Hakemi Melih Kurt ve Klasman Hakemi Mertcan Tubay hakkındaki dosyalarda ise incelemenin devamına karar verdi. Bu üç ismin durumu, tamamlanacak yeni delil ve değerlendirmelerin ardından yeniden ele alınacak.

'Futbolun itibarı korunacak'

TFF kaynakları, yapılan bu disiplin kararlarının 'Türk futbolunun itibarını korumak ve etik dışı davranışlara karşı sıfır tolerans politikası' kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Federasyon, bahis eylemlerine karıştığı tespit edilen hiçbir hakemin aktif görevine dönmesine izin verilmeyeceğini ve konunun uluslararası futbol otoriteleriyle de paylaşıldığını açıkladı.

Kaynak : PERRE