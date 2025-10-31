Uyuşturucu ile mücadelede Adıyaman Valiliği uhdesinde gerçekleştirilecek 'Uzat Elini Projesi' kapsamında Tespit ve Tedaviye İkna İl Eylem Planı Toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında yapıldı. Toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amirleri, ilgili personel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Risk Altındaki Bireyler Erken Tespit Edilecek

Toplantıda, 'Uzat Elini Projesi' çerçevesinde risk altındaki bireylerin erken dönemde tespiti, tedavi süreçlerine yönlendirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması konularında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

'Kurumlar Arası Koordinasyon Güçlenecek'

Vali Osman Varol, bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşımın sürdürüleceğini ifade etti. Kurumlar arası iş birliğinin artırılacağını belirten Vali Osman Varol, tespit ve tedavi zincirinin her aşamasında etkinliğin güçlendirileceğini vurguladı.

Kaynak : PERRE