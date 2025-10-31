'Erken Tanı Hayat Kurtarır' sloganıyla yürütülen projede, 113 kadın ve genç kıza meme kanseri farkındalığı, erken teşhisin önemi ve kendi kendine meme muayenesi teknikleri konusunda kapsamlı eğitim verildi.

Eğitim OSB'deki tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ekspres Tekstil ve Konfeksiyon Atölyesi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı, KETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Merve Nur Kutlu ve eğitim hemşireleri Aysun Aydın Can ile Serap Çelik Sönmez tarafından verildi.

Eğitimlerde katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı anlatımlarla kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağı gösterildi.

Oranlı: 'Her 8 kadından biri risk altında'

Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı:

'Her 8 kadından biri yaşamının bir döneminde meme kanseriyle karşı karşıya kalıyor. Hastalığın vahim sonuçlara yol açmaması için erken tanı şart. Biz yalnızca şehirdeki kadınlara değil, köylerde yaşayan ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşamayan kadınlara da ulaşarak bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'

Oranlı, projeye destek veren İl Sağlık Müdürlüğü ve KETEM çalışanlarına teşekkür etti.

Uzm. Dr. Kutlu: 'KETEM'de tüm taramalar ücretsiz'

KETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Merve Nur Kutlu, kanserin erken evrede tespit edilmesinin yaşam şansını önemli ölçüde artırdığını belirterek şunları söyledi:

'KETEM, kanserin erken teşhisi, toplumun bilgilendirilmesi ve ücretsiz taramaların yapılmasını sağlayan bir sağlık kuruluşudur. Kişinin hiçbir şikayeti olmasa bile hastalıkların erken evrede yakalanmasına olanak sağlıyoruz. Başvuru için randevu gerekmez ve tüm hizmetler tamamen ücretsizdir.'

Kutlu, KETEM'de yürütülen tarama programlarını şöyle sıraladı:

Meme kanseri: 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi,

Serviks kanseri: 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV DNA testi,

Kolorektal kanser: 50-70 yaş arası bireylere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi önerisi.

Uygulamalı eğitimle bilinç kazandırıldı

Eğitim hemşireleri Aysun Aydın Can ve Serap Çelik Sönmez, sinevizyon destekli sunumun ardından model üzerinde kendi kendine meme muayenesi yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı.

Kadınlara meme kanseri risk faktörleri hakkında bilgi verildi; aile öyküsü, erken adet görme, geç menopoz, sigara ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma, geç yaşta doğum yapma gibi etkenlere dikkat çekildi.

Hemşireler, 'Kadınlar kendi bedenlerini tanımalı. Bu ayıp değil, hayat kurtaran bir bilinçtir.' mesajını verdi.

Parlak: 'Çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir'

Ev sahibi kurumun yöneticisi Ekspres Tekstil ve Konfeksiyon Atölyesi sahibi Mehmet Parlak, çalışanların sağlığının her şeyin önünde geldiğini belirterek projeye katkı sunanlara teşekkür etti:

'Çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir. Kadınların bilinçlenmesi hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından çok önemli. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren Nemrut Rotary Kulübü'ne ve KETEM ekibine teşekkür ediyoruz.'

Adıyaman'da kadın sağlığına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'Erken Tanı Hayat Kurtarır' projesi, önümüzdeki dönemde farklı iş yerlerinde ve mahallelerde de sürdürülecek.

Kaynak : PERRE