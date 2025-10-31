Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Genel Sağlık-İş, Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genç Sağlık-Sen, Hep-Sen, Sağlık Mil-Sen, Hekim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, ortak basın açıklaması düzenledi. Sendikalar, 'Bankaların emek üzerinden kazandığı kârın payı bize aittir' diyerek promosyon ihalesine tepki gösterdi.

'Yetkili Sendika Sürecin Dışında Bırakıldı'

Sendika çalışanları adına konuşan SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, promosyon anlaşmasının yönetmelikte açıkça belirtildiğini ancak bu dönemde ihale açılmadan Bakanlık ile Ziraat Bankası arasında sözleşme imzalandığını vurgulayarak, 'Yetkili sendika sürecin dışında bırakıldı, emekçinin iradesi hiçe sayıldı' dedi.

'Bankaların Kârı, Bizim Hakkımız'

Aydın, emekçilerin maaşlarının bankalar aracılığıyla yatırıldığı süreçte bankaların büyük kâr elde ettiğini, buna karşılık çalışanlara verilen promosyon miktarlarının yetersiz ve adaletsiz olduğunu vurguladı. Aydın, mevcut anlaşmanın beklentilerinin çok altında olduğunu ifade ederek en az 150 bin TL promosyon talep ettiklerini açıkladı.

Talepler, Açık ve Net

Sendikalar, promosyonun bankaların lütfu olmadığını, emek ve alın teri karşılığı hak edilen bir pay olduğunu belirtti. Talepler arasında promosyon miktarının en az bir maaş tutarında olması, sözleşmelerin enflasyon farkı ile güncellenmesi, süre ve fesih koşullarının adil düzenlenmesi ve görüşmelerin tüm sendikalarla şeffaf şekilde yürütülmesi yer aldı.

Mücadeleye Devam

Sendikalar, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hakkını savunmaya devam edeceklerini ve promosyonun değil, haklarının peşinde olacaklarını duyurdu.

Aydın, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Kamu emekçilerinin maaşları her ay bankalar aracılığıyla yatırılmakta, bu süreçte bankalar hem maaşların birkaç gün önceden yatırılması hem de hesaplarda kalan tutarların işletilmesiyle büyük kârlar elde etmektedir. Üstelik maaş aldığımız bankalar; kredi, kredi kartı, otomatik ödeme gibi uygulamalarla emekçileri kendine bağımlı hale getirmektedir.

Bugün bankalar rekor kârlar açıklarken, emekçilere reva görülen promosyon miktarları bu tabloyla kıyaslandığında adaletsiz ve komik düzeydedir. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında 90 bin TL artı 10 bin para puan olarak imzalanan promosyon anlaşması, sağlık emekçilerinin beklentisinin ve hakkının çok altındadır.

Sağlık emekçileri bu zor ekonomik koşullarda en az 150 bin TL promosyon beklerken, bakanlık ile banka arasında kapalı kapılar ardında yapılan bu anlaşma, emekçinin iradesini yok saymıştır. Üstelik bu süreçte 'yetkili' olan sendikanın görüşmelere dahi çağrılmadığı, promosyonun tek söz sahibi biziz diyen sendikanın ortalıkta bile görünmediği ortaya çıkmıştır.

Bu tablo, bir kez daha göstermiştir ki; emekçiden kopuk, tabanla bağı kalmamış sendikalar ne toplu sözleşmede ne de promosyon görüşmelerinde çalışanların hakkını savunamamaktadır.

Bizler, emekçinin yanında, sahada, mücadelede olan 7 sendika olarak açıkça söylüyoruz: Promosyon, bankaların lütfu değil, emeğimizin, alın terimizin, yatırdığımız ücretlerin bankalarca işletilmesi sonucu oluşan kârın payıdır.

Çağrımızdır!

Sağlık Bakanlığı'nın ardından, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği nezdinde yapılacak yerel görüşmede, bu kurumları emekçilerin ve çalışanların yanında olmaya, kararlarını onların lehine almaya, kapalı kapılar ardında değil, sağlık emekçilerinin iradesiyle birlikte karar vermeye çağırıyoruz.

Unutulmasın;

Emek bizimse, söz de bizim olmalı!

Emeğimizin karşılığını masa başında değil, sahada, dayanışma ve mücadeleyle alacağız.

Taleplerimiz Açıktır:

Promosyon miktarı her yıl için en az bir maaş tutarında olmalıdır.

Promosyon sözleşmelerinde 6 aylık enflasyon farkı uygulanmalıdır.

Olağanüstü enflasyon artışlarında sözleşme cezai şart olmadan güncellenmelidir.

Promosyon sözleşmelerinin süresi 3 yılı aşmamalıdır.

Bankaların tek taraflı fesihlerinde geri ödeme miktarı adil biçimde hesaplanmalıdır.

Promosyon görüşmelerine tüm sendikalar dahil edilmelidir.

Promosyon ihaleleri canlı yayınlanmalı ve kamuoyuna açık olmalıdır.

Kurumdan ayrılan emekçilerden promosyon iadesi istenmemelidir.

Birlikte Kazanacağız!

Bizler; SES, Sağlık Mil Sen, Genç Sağlık Sen, Genel Sağlık İş Sendikası, Hep Sen, Yeni Sendika, Hekim Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hakkı için alanlarda, hastanelerde, kurumlarda olmaya devam edeceğiz.

Promosyon değil, hakkımızı istiyoruz!

Emek bizim, söz bizim!'

Kaynak : PERRE