Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyeti, 24 Kasım Pazartesi günü İmralı Adası'nda, Terör Örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat 50 dakika süren toplantıda, Öcalan'ın Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegre olması ve 'yeni Suriye'nin bir parçası olmanın önemi' konusuna dikkat çektiği aktarıldı.

Görüşme öncesinde Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri tarafından teknik hazırlıklar tamamlandı. Heyet, İstanbul'dan helikopterle İmralı'ya hareket ederek güvenlik önlemleri altında Öcalan ile bir araya geldi. Görüşme sırasında hem tutanak tutuldu hem de kayıt alındı.

Toplantının ardından TBMM heyeti İstanbul'a dönerek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet, görüşmede öne çıkan başlıkları ve tutanakları Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda paylaşacak. DEM Parti, tutanakların basına açık şekilde okunmasını talep etmeyi planlıyor.

Heyette yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmenin Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesine de katkı sağladığını ifade etti. DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, toplantıda ortaya konan değerlendirmelerin Kuzeydoğu Suriye ve Suriye'nin bütününde çözüm sürecine ışık tutacak nitelikte olduğunu belirtti.

Heyette CHP'nin yer almaması ise dikkat çekti. Öcalan'ın, 'Keşke CHP de olsaydı' mesajını verdiği aktarıldı. CHP yönetimi, parti içinde bazı kesimlerin karşı çıkması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aldığı karar doğrultusunda İmralı'ya gitmeme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından tutanaklar ve heyetin gözlemleri, komisyon tarafından sürece katkı sağlamak amacıyla detaylı şekilde ele alınacak. Kamuoyuna hangi bilgilerinin açıklanacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek.

