Serveti bir yılda 11 milyar dolar arttı

Ulukaya, Forbes listesinde 1868. sıradan 202. sıraya yükselerek büyük bir sıçrama yaptı. Şirketin tahmini yüzde 68'ine sahip olan Ulukaya, Chobani'nin 650 milyon dolarlık büyük yatırımı sonrası servetini 11 milyar dolar artırdı. Bu yükselişle birlikte Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin vatandaşı konumuna geldi.

Fenerbahçe'ye dev sponsorluk anlaşması

Ulukaya, geçtiğimiz aylarda Türkiye gündemine, Chobani'nin Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı büyük sponsorluk anlaşmasıyla girmişti. Bu iş birliği hem spor hem de iş dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Hamdi Ulukaya kimdir?

Doğum: 1972, Erzincan / İliç

Köken: Şavak Aşireti, süt hayvancılığı yapan bir aile

Eğitim: Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi → 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti.

Kariyer: ABD'de süt ürünleri üzerine çalışmaya başladı; New York Eyalet Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı.

Chobani: 2005'te kurduğu şirket kısa sürede ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline geldi.

Ulukaya'nın çocukluğu göçebe bir yaşam tarzı içinde geçti. Süt üretimi ve doğayla erken yaşta tanışması, Chobani markasının temel değerlerini şekillendirdi.

Hamdi Ulukaya, 2025 itibarıyla Forbes listesinde 13,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi konumunda bulunuyor. Ulukaya'nın bu hızlı yükselişi, uluslararası yatırımcıların Chobani markasına olan güveninin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE