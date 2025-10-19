Isparta'daki halk buluşmasında 2 büyüklüğünde deprem paniği yaşandı, Genel Başkan Ağıralioğlu'nun esprisi salondaki gerginliği dağıttı

Kürsüdeyken deprem oldu

Program devam ederken Isparta'da saat 15.00 sıralarında 2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sırasında kürsüde konuşma yapan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu bir anlık duraksama yaşadı ancak sakinliğini korudu.

Ağıralioğlu'ndan esprili tepki

Kısa süren sarsıntının ardından konuşmasına ara veren Ağıralioğlu, 'Deprem mi oluyor? Deprem oluyor, geçti, çok geçmiş olsun. Bak, Tayyip Bey'in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor bak' diyerek salondakilere esprili bir şekilde seslendi. Bu sözler salonda gerginliği dağıttı ve katılımcıların kahkahalarıyla karşılık buldu.

Program kaldığı yerden devam etti

Depremin ardından salonda bulunan katılımcılar kısa süreli bir tedirginlik yaşasa da herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Salonun yeniden sakinleşmesiyle program kaldığı yerden devam etti.

Isparta'daki sarsıntı, bölgedeki AFAD istasyonları tarafından 2 büyüklüğünde olarak kaydedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak : PERRE